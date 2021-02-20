Yunan Profesör: Erdoğan'ı indirip dişi bir kurdu iktidar yapacaklardı

1970'ten beri Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nde Jeopolitik ve Uluslararası İlişkiler sahalarında araştırmalar yapan Ordinaryüs Profesör Dimitri Kiçikis, katıldığı bir yayında Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ABD 2016 Yılında Erdoğan'ı ortadan kaldırmaya çalıştı. Bunu İncirlik'ten denediler. Obama Erdoğan'ın yerine Akşener'i getirecekti." diyen Kiçikis'in Türkiye ve Erdoğan'a yönelik çarpıcı açıklamaları:

"ERDOĞAN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMUŞ BİR LİDER"

Bugün Erdoğan ve Bahçeli ittifak yapıyor, mesele Batı'ya bağımlılık. Erdoğan hoşuna gitse de gitmese de büyük bir lider. Şu an özgürlüğüne kavuşmuş bir lider. Elbette her insan gibi devrilebilir, öldürülülebilir. Ama Türkiye'yi Batı'dan tarafsızlıkla kurtardı. Diğer deyişle Arapların Lider Nasır'ın uyguladığı tarafsızlık politikasını uygulayarak başarılı oldu. Nasır başaradı belki Erdoğan'da başarısız olur, Batılılara karşı çıkmak kolay değil.

"OBAMA ERDOĞAN'IN YERİNE AKŞENER'İ GETİRECEKTİ"

Ama şu ana kadar hayatta kaldı, 2016'da Amerikalılar onu öldürmeye çalıştı. Ve bunu İncirlik'ten denediler bu resmi, o zamanlar Türkiye'deydim ve biliyordum. Ve Obama hükümetinin onu bir "dişi kurt" ile değiştirmeyi planladığını biliyordum. Kim bu kişi? İYİ Parti'yi kuran kişi. Meral Akşener, evet bu doğru Meral Akşener. Neden ona sahip çıktıklarını biliyor musun? Sana açıkça söyleyeceğim; Amerikalıları desteklediği için MHP'li ama onları destekliyor, Erdoğan ise tam tersi davranıyor.

"ERDOĞAN ÖLDÜRÜLEBİLİR"

Erdoğan inanılmaz biri, ölebilir, özellikle Biden ile öldürülebilir, Trump ile daha iyi şansı olabilirdi. Şimdi unutma Biden Obama'nın devamıdır.