AjansHaber.com.tr Dünya Polis kampüsteki öğrencilere acımadı

Yunan polisi kampüste protesto düzenleyen öğrencileri acımasızca dövdü

Binlerce öğrencinin katıldığı gösteride polis, öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, hükümetin eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti.

Miçotakis hükümeti, üniversitelerde kampüs alanlarının içine "polis kontrol noktası" kurulmasını planlıyor.

Ülkedeki ana muhalefet partisi ise taslak aşamasındaki düzenlemeleri "antidemokratik" olarak tanımlıyor.

Muhalefet partilerinin çağrısıyla binlerce öğrenci Atina sokaklarında yürüdü, slogan attı. Daha sonra Yunan parlamentosunun önünde toplanan öğrenciler, polislere molotofkokteyli fırlattı.

POLİS ACIMADI

Yunan polisinin göstericilere müdahalesi de sert oldu.

Yeni tasarının parlamentoda görüşüldüğü sırada tansiyonun yükseldiği olaylarda 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Polis, öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullanıldı.

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