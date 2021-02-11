Yunan polisi kampüste protesto düzenleyen öğrencileri acımasızca dövdü
Binlerce öğrencinin katıldığı gösteride polis, öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, hükümetin eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti.
Miçotakis hükümeti, üniversitelerde kampüs alanlarının içine "polis kontrol noktası" kurulmasını planlıyor.
Ülkedeki ana muhalefet partisi ise taslak aşamasındaki düzenlemeleri "antidemokratik" olarak tanımlıyor.
Muhalefet partilerinin çağrısıyla binlerce öğrenci Atina sokaklarında yürüdü, slogan attı. Daha sonra Yunan parlamentosunun önünde toplanan öğrenciler, polislere molotofkokteyli fırlattı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversitelere polisin girmesini onaylayan yasa tasarısına karşı öğrenciler protesto düzenledi.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 10, 2021
🔹Polisle öğrenciler arasında çatışma çıktı. Gaz ve copla müdahale eden polis çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. pic.twitter.com/mTPxzXuuY9
POLİS ACIMADI
Yunan polisinin göstericilere müdahalesi de sert oldu.
Yeni tasarının parlamentoda görüşüldüğü sırada tansiyonun yükseldiği olaylarda 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.
Polis, öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullanıldı.
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