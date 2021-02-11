Yunan polisi kampüste protesto düzenleyen öğrencileri acımasızca dövdü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, hükümetin eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti.

Miçotakis hükümeti, üniversitelerde kampüs alanlarının içine "polis kontrol noktası" kurulmasını planlıyor.

Ülkedeki ana muhalefet partisi ise taslak aşamasındaki düzenlemeleri "antidemokratik" olarak tanımlıyor.

Muhalefet partilerinin çağrısıyla binlerce öğrenci Atina sokaklarında yürüdü, slogan attı. Daha sonra Yunan parlamentosunun önünde toplanan öğrenciler, polislere molotofkokteyli fırlattı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversitelere polisin girmesini onaylayan yasa tasarısına karşı öğrenciler protesto düzenledi.



🔹Polisle öğrenciler arasında çatışma çıktı. Gaz ve copla müdahale eden polis çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. pic.twitter.com/mTPxzXuuY9