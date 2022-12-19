Yunan medyasını Tayfun füzesi korkusu saldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir otelde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" programında yaptığı konuşmada, Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? " demişti.