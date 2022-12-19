Yunan medyasını Tayfun füzesi korkusu saldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli füze Tayfun'un menzilini 1000 kilometreye çıkaracağız açıklaması Yunan medyasını ürküttü. Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir otelde düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" programında yaptığı konuşmada, Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? " demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan medyasında büyük yankı buldu.
Yunan Kathimerini gazetesi'nde konuya ilişkin haberde, Yunanistan'a yeni tehditlerde bulunulduğu iddia edildi. Başkan Erdoğan'ın yetkililere "Yunanistan saldırgan olmaya devam ederse ... ne gerekiyorsa yapın" dediği vurgulandı.
Ta Nea'da ise, Başkan Erdoğan'ın kışkırtıcı açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü. Başkan Erdoğan'ın "Bizimle uğraşmayın. Sizinle Ege'de bir derdimiz yok. Ege'de yine çılgınlıklar yaptılar. Tabii biz de gereğini yaptık" diye konuştuğu belirtildi.
Erdoğan'ın Tayfun füzesinin Atina'yı korkuttuğuna ilişkin sözlerini vurgulayan gazete, Tayfun füzesinin 56 saniyede 561 kilometre (349 mil) mesafedeki bir hedefi vurabildiğini hatırlattı.