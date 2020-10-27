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Yunan mayın gemisi ikiye bölündü

Yunanistan'da bir donanma gemisiyle konteyner gemisinin çarpıştığı bildirildi. Ağır hasar alan donanma gemisi ikiye bölündü.

Yunan basınındaki haberlere göre, başkent Atina'da bulunan Pire Limanı açıklarında "Kallisto" adlı anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisi "Maersk Launceston" çarpıştı.

Donanma gemisinin ağır hasar alarak yan yattığı kaza sonrası bölgeye gönderilen römorkörün gemiyi çekmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

"Kallisto" adlı gemide bulunan 27 kişiden iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kalan 25 kişinin ise buradan diğer bir askeri gemiye taşındığı belirtildi.

Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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