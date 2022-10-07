Yunan manşetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yazdı!



Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in provokatif hareketlerine değinen ve Yunan gazetecinin sorusuna “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net tavrı, ülkedeki tüm gazetelerin manşetine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında önce, Yunan Başbakan Miçotakis'in provokatif hareketlerine değinen Başkan Erdoğan, hemen ardından bir gazetecinin verdiği yanıtla ülke gündemine damgasını vurdu.

Miçotakis'e sert sözler

Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Miçotakis'le akşam yemeğindeki gerilimi gündeme getirdi. "Bu akşam yemekte konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmadan çok rahatsız olmuş." sözlerini kullanan Erdoğan, "Rahatsız olduğu için de aslında bu tür yemek adabına terstir; kimden izin aldı, nasıl yaptı bilmiyorum, herhalde başkandan almıştır izni. Orada çıktı bir konuşma yaptı. Yani kendisine işte bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey de yoktu. Olması gereken yerde değiller. Hala bunların bütün politikaları yalan üzerine kuruludur, hep yalan... Dürüstlük yok." ifadeleriyle Miçotakis'in politikasını eleştirdi.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Yunan gazetecinin sorusuna yanıt veren Erdoğan, Bir kez daha "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü tekrarladı.

Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz, dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?" sorusuna "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır." yanıtını veren Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan manşetlerinde ilk sırada yer aldı.