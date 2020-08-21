AjansHaber.com.tr Dünya "Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız"

Yunan istihbaratçıdan Türkiye itirafı

Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu Savas Kalenderidis, ülkesinde katıldığı bir televizyon kanalında, “Türkiye savunma endüstrisini güçlendirirken, Yunanistan kendisininkini mahvetti. Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumayız” dedi.

Yunan istihbaratçı Savas Kalenderidis
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