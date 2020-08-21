AjansHaber.com.tr Dünya "Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız" Yunan istihbaratçıdan Türkiye itirafı Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu Savas Kalenderidis, ülkesinde katıldığı bir televizyon kanalında, “Türkiye savunma endüstrisini güçlendirirken, Yunanistan kendisininkini mahvetti. Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumayız” dedi. 21 Ağustos 2020 10:33 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2020 10:35 Yunan istihbaratçı Savas Kalenderidis Benzer Videolar Fransız ve İngiliz uçağına uyarı Canlı yayında yüzüne okundu Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu Muhabir canlı yayında bayıldı Elektrik çarpmasından kurtarılan adam ölümden dönd Çok İzlenen Videolar Sonuna kadar polisimizin yanındayım Canlı yayında yüzüne okundu Fransız ve İngiliz uçağına uyarı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı "Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız"