Yunan Genelkurmay Başkanı Türkiye'yi tehdit etti!

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Geleneksel Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada Türkiye'ye göndermelerde bulundu.

Orgeneral Konstantinos Floros, ülkelerine savaş açmayı düşünenlerin yeni bir 'Maraton'la karşı karşıya kalacağına ifade etti.

"Biz barış istiyoruz ve barış için çalışıyoruz" diyen Floros, "Yunanistan'ın egemenliğini koruma isteğinin küçümsenmemesi gerektiğini" dile getirdi.

Türkiye'nin açıklamalarına ve Türkiye'deki üst düzey analistlerin Ankara'nın Suriye ve Kuzey Irak'taki operasyonunun " Yunanistan'a bir mesaj" olduğu yönündeki açıklamalarına vurgu yapan Floros, bu sözlerinin Türkiye'ye dolaylı bir yanıt olduğunu belirtti.

Floros, "Barış istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz, ama kim (gece) gelmek gibi ölümcül bir hata yaparsa, yeni bir Maraton (muharebesi), yeni bir Salamis ve yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin.'' ifadelerini kullandı.

Floros konuşmasına şu şekilde devam etti:'

'Eminim ki her bir Yunanlı geçmişte pek çok kez olduğu gibi ülkesini korumak için iyi mücadele verecek. Bir toprak zerresi için, bir kaya için, bir Yunan taşı için bile… Çünkü biz onlara sahip olmak için ağır bir bedel ödedik" dedi.

Bahsi geçen 'Maraton' nedir?

Yunanistan’a birinci Pers saldırısı sırasında, MÖ 490 yılında Platea’dan gelen destek birliğiyle takviye edilmiş Atina kuvvetleri, Maraton Ovası'nda Persleri yenmişti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine 'radar kilidi' atmasına ilişkin olarak, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır! Yunanistan'a tek cümlemiz var: İzmir'i unutma! Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" demişti.