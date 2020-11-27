Yunan casus: Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, çok yakın bir zamanda Yunan adalarının Türkleşmeye başlayacağını söyledi. Türk SİHA'larının Yunan adaları üzerinde cirit attığını belirten Yunan casus, "Dağlık Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız." diye konuştu.

Yunan Casus Savvas Kalenderidis katıldığı bir televizyon programında Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bölgede etkin bir güç olduğunu belirten, Kalenderidis, Yunanistan'ın yakın bir zamanda Türkleşmeye başlayacağını söyledi.

Türk SİHA'larının Yunan adaları üzerinde adeta cirit attığını aktaran Kalenderidis, "Türk SİHA'ları her şeyi hedefliyor. Dağlık Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte binlerce Müslüman mültecinin Yunan sınırlarından içeri girdiğini anımsatan Kalenderidis, "Müslümanlar Yunanistan'ın içlerine kadar girdi ve sadece girmekle kalmayacaklar kalıcı olacaklar. Her şey 10-15 sene içinde bizim için kabusa dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin adalar üzerinde alçak uçuş yaparak Yunan egemenliğini ihlal ettiğini iddia eden Kalenderidis, "Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz." dedi.

Kalenderidis'in bu sözleri üzerine Yunan sunucu, ülkesinin Türkiye'ye karşı Batı'dan destek beklemesinin anlamsız olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bizim her zaman biri gelip bizi koruyacak diye bir umudumuz var ve genellikle ya Avrupa ya da Amerika oluyor. Artık hepimiz şunu biliyoruz ki Avrupa'dan bir şey bekleyemeyiz. Belki Fransa ve Türkiye arasında yaşanan gerilimden faydalanabiliriz."