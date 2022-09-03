Yunan başpiskoposun 'kadın istemezse tecavüze uğramaz' sözleri tepki çekti

Skai televizyonuna özel bir röportaj veren dini adamı, kilisenin kürtaja karşı resmi duruşunu desteklediğini belirtti ve daha da ileri giderek "tecavüz durumunda bile kürtaja karşı olduğunu" duyurdu.

Bu ifadeleri üzerine tecavüzle ilgili görüşleri sorulan başpiskopos "Bir kadın oturduğu yerde ve istemezse tecavüze uğramaz" dedi.

Din adamı ayrıca tecavüz sonrası hamile kalınmayacağını da sözlerine ekledi. Başpiskopos kürtajı da "suç olarak tanımladı.

Din adamının bu sözleri Yunan siyasetçiler arasında tepkiyle karşılandı.

Eğitim ve Dini İşler Bakanı Niki Kerameus sosyal medya paylaşımında "Dodoni Başpiskoposunun tecavüzle ilgili sözleri akla hayale sığmaz ve ayıp. Toplumu acımasızca rencide ediyor ve gerçekte istismar ve tecavüz kurbanı olan kadınlara destek veren kilisenin tutumuyla örtüşmüyor" diye yazdı.

Hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou da "Koşul olmaksızın tecavüz kurbanlarını destekliyoruz" dedi.

Kilise de tepkili

Rum Ortodoks Kilisesi'nin yönetim organı kutsal sinod da, başpiskoposun sözlerini kınadı. Sinoddan yapılan açıklamada başpiskoposun sözlerinin "Bir Ortodoks din adamı için kabul edlemez olduğu ve insanlar özellkle de kadınlar ve tecavüz kurbanları için kırıcı olduğu" belirtildi.

Açıklamada "Kadınlara yönelik davranış, istisnasız erkeklerle eşit olmalı ve her türlü istismardan korunmaları Rum Ortodoks Kilisesi'nin resmi pozisyonudur" denildi.

2011 yılında görevinden emekliye ayrılan 83 yaşındaki Dodoni Başpiskoposu'nun unvanı onurlandırmaya yönelik.

Görevde olduğu dönemde de sert görüşleriyle dikkat çeken başpiskoposun bir seferinde kutsal sinod üyesi toplantısında bir mevkidaşıyla yaşadığı tartışmada "Git bebeklerinle oyna" sözleriyle tepki verdiği biliniyor.