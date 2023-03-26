Yunan basını Erdoğan'ın mektubunu yazdı: Türkiye'den dostluk atağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kutlanan 25 Mart Yunan milli bayramı nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e kutlama mektubu gönderdi.

Yunan hükümeti ve halkının 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür eden Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Yunan basını Erdoğan'ın mektubuna geniş yer ayırdı. '25 Mart milli bayramında Türkiye'den Yunanistan'a dostluk atağı' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Protho Thema 'Türk siyasi liderliğinin tutumu etkileyici ve eşi benzeri görülmemiş görünüyor' dedi.

Haberde iki ülke arasında buzların eridiği ve bunda Türkiye depremi ve Yunanistan'daki tren faciasında liderlerin attığı adımların etkili olduğu vurgulandı.

''Türkiye’nin Yunanistan’a açtığı diyalog kapısını kapatamayız.''

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da aynı gün Proto Thema gazetesine konuştu.

Yunan bakan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye’nin Yunanistan’a açtığı diyalog kapısını kapatamayız. Türkiye’nin bize karşı olan parametreleri beklenmedik bir biçimde değişti. Ege’deki ihlaller durdu. Adalar üzerinden uçuşlar yapılmıyor. Tehdit edici ifadeler kullanılmıyor. Yani bizim herzaman diyalog için arzu ettiğimiz bir ortam hüküm sürüyor. O halde Türkiye’nin bu olumlu davranışlarına bizim de aynı oranda bir karşılık verme yükümlülüğümüz var.'