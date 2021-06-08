Yunan Bakandan Türkiye itirafı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan "Parapolitika" gazetesine konuştu.

Türkiye’nin bölgedeki askeri gücünü değerlendirdi. Türkiye’nin taarruz harekatlarında kullanabileceği sistemlere sahip donanımı olduğunu vurguladı.

Dendias, Türkiye’nin silah sistemlerinin Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştirebileceğini belirtti, bunu kendileri ve bölge ülkeleri için "endişe kaynağı" olarak niteledi.

Yunan Bakan bölgede izledikleri politikaya ilişkin çelişkili ifadelerde de bulundu.

"Ziyaret iletişim kanallarının güçlendirilmesi için bir adımdı"

Bir taraftan Aynı endişeleri taşıdığını ileri sürdüğü bölge ülkeleri ile iş birliğini güçlendirdiğini söylerken, diğer taraftan da Yunanistan'ın kimseye karşı ittifak kurmadığını savundu.

Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretini iki ülke arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak niteledi.

Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyen tüm sorunları masaya koyduklarını belirtti. Görüşmede çıkan somut iş birliklerine dikkat çekti.

Çavuşoğlu ile neredeyse 20 yıldır tanıştıklarını hatırlatan Dendias, “Dostça ilişkilerimiz olduğu gerçeğini hiçbir zaman saklamadık” dedi, kişisel ilişkilerle görevin karıştırılamayacağını söyledi.