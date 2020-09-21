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Yunan Askeri Araç Sanayii şirketi İsraillilere satıldı

Yunanistan Askeri Araç Sanayii (ELVO), yapılan açık arttırma sonucunda İsrail’in Plasan kooperatifine satıldı.

Önümüzdeki günlerde resmileşmesi beklenen özelleştirme sonrası, şirketin %21’inin kamuda kalacağı bildirildi.

İsrailli kooperatif, şirket için 95 ila 135 milyon arası bir yatırım planı sunarken, bu yatırımın 5 yıllık zaman zarfında gerçekleşeceği ve Yunan devletinin bu yatırımın vergi ve sigorta gelirlerinden 25 milyon evro elde edeceği kaydediliyor.

İsrailli yatırımcılar, ayrıca, aşamalı olarak 600 kişinin de işe alacağının garantisini verdiler.

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