Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim!

Çocuk sahibi olmakla ilgili konuşan 59 yaşındaki Sayan, "Muhabir arkadaşım 'Bu evliliği çocukla taçlandırmayı düşünüyor musunuz?' diye sordu. Ben de benim bir yavrum, Çağlar'ın da bir yavrusu var. Biz bu işi kapattık dedim.