Yumaklı: Satılmayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak

Haftalar öncesinden açılan kurban pazarlarında satışlar, bayramın 2. günü olmasına rağmen devam ediyor. Pazar günü bayram sona erecek, satılamayan kurbanlıklar ise her yıl olduğu gibi Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Müjdeli haberi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanlar için belirlenen bedelleri de paylaştı.

Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Yumaklı, "Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" ifadelerini kullandı.

Belirlenen ücretler

Yumaklı hayvanlar için belirlenen ücretleri de paylaşıp "Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.