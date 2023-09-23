Yumaklı: 1 milyar 60 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından afetlerden zarar gören kayısı üreticilerine yönelik yapılan hasar ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "İyi günde, kötü günde her daim yanınızdayız. Afetlerden zarar gören kayısı üreticilerimize 1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. Üreticilerimizin emeğine ve alın terine sahip çıkıyor, tarımsal üretimi sigorta altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.