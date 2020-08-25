Yükselişini sürdüren dolar, 7,4010'la tarihi rekorunu tazeledi

Dün, en düşük 7,2898 en yüksek 7,3846 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,3789'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 16.05 itibarıyla 7,4010 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur saat 16.15 itibarıyla 7,3980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,7579'dan, sterlin/TL de 9,7416'dan satılıyor.

MERKEZ, SIKILAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Likidite kanalıyla piyasalardaki faizleri yükseltmeye devam eden Merkez Bankası, bugün de geleneksel yöntemle 15 Eylül vadeli 10 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı. Merkez, piyasayı yüzde 11,32 basit faizle 10 milyar lira fonladı. 15 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 41,45 milyar TL teklif geldi. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 11,94, en düşük faiz yüzde 11,93 ve en yüksek faiz yüzde 12,14 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük yüzde 11,31, ortalama yüzde 11,32 ve en yüksek yüzde 11,50 oldu.

Merkez Bankası, dün Borsa İstanbul'dan verdiği yüzde 9,75 faizli fonlama tutarının azalabileceğine ve daha yüksek maliyetli geleneksel reponun payını artabileceğine işaret etti.

BAZI BANKALAR GLP'YE GİTTİ

Bu arada uzun zamandır ilk defa bazı bankalar geç likidite penceresi imkanı ile yüzde 11,25 maliyetle kaynak kullandı. Reuters'a konuşan bir bankacı, "TCMB bankaları GLP kullanımına yönlendirmiyor ancak piyasada likidite homojen olmadığından GLP kullanımı yine dünkü gibi olabilir. Her iki fonlama yönteminde de faizler oldukça yakın ancak uygulamalardan bankanın piyasayı ana fonlamasının geleneksel repo ihaleler olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.