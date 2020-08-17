Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 460,7 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 17.30 itibarıyla 472,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 liradan, cumhuriyet altını 3.151 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.983 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını belirtti.