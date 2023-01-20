Yükselen meslekler listesi açıklandı!

Oyun tasarımcılarına olan talep her yıl artarken, bu yıl ilk sırada olan meslekler arasında yerini aldı. İlk 5'te ise markaların ve şirketlerin aradığı Büyüme Uzmanı ve Müşteri Başarı Uzmanı gibi son yıllardı revaçta olan meslekler yer alıyor. Yapay zeka odaklı mesleklerin de yükselişe geçmesi bu alana yapılacak yatırımların önemini ortaya koyuyor.