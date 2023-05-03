Yükselen Anadolu sahaya çıkıyor!

Cüneyt Çakır’ın yönetiminde Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Tarkan Asan, Kaan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi, Burak Özdemir ve daha birçok isim afetzede çocuklarımızla birlikte koşacak.

Heyecan dolu anlara sahne olacak bu müsabaka için Türkiye’nin dört bir yanından futbolseverler ekran başında bir araya geliyor. Bugün saat 15.00’te TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan tarihe geçecek bu müsabakada 85 milyon tek yürek olacak.

Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in teknik direktörlüğünü yapacağı takımların özel karşılaşmasında şu ünlü futbolcular sahada yer alacak:

1. Rıdvan Dilmen - Yorumcu

2. Mesut Özil - Eski Futbolcu

3. Gedson Fernandes - Beşiktas Jimnastik Kulübü

4. Amir Hadziahmetoviç - Beşiktas Jimnastik Kulübü

5. Berkay Vardar - Beşiktas Jimnastik Kulübü

6. Juan Mata - Galatasaray Spor Kulübü

7. Bafetimbi Gomis - Galatasaray Spor Kulübü

8. Emin Bayram - Galatasaray Spor Kulübü

9. Eren Elmalı - Trabzonspor Kulübü

10. Serkan Asan - Trabzonspor Kulübü

11. Kağan Moradaoğlu - Trabzonspor Kulübü

12. Volkan Babacan - İstanbul Başakşehir FK

13. Salih Dursun - Fatih Karagümrük

14 . Davide Biraschi - Fatih Karagümrük

15. Burak Özdemir - Youtuber (CZN Burak)