İlk kez bir eski bakan üniversite dekanı oldu

Önce "bakan" şimdi "dekan"

Turgut Özal'ın prensi, Devlet eski Bakanı Aydınlı Yüksel Yalova, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Dekanlığı'na atandı. Yalova bu alanda daha önce bakanlık yapmış ilk üniversite dekanı olarak tarihe geçti.

Devlet eski Bakanı Aydınlı Yüksel Yalova Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Dekanlığı'na atandı.1999-2002 döneminde 57'nci Hükümet'te Devlet Bakanı olarak görev yapan, Aydın eski milletvekili, TBMM eski başkanvekili Yüksel Yalova, ADÜ İletişim Fakültesi'nin yeni dekanı oldu.

Yüksel Yalova kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Yalova, aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda tiyatro eğitimi aldı. 63 yaşındaki Yalova aktif siyasetin ardından iki yıl önce doçentlik sınavına girdi. Doçentliğini ‘yönetim ve strateji’ üzerine yaptı.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrencilere ‘küresel enerji stratejileri’, ‘enerji hukuku’nu anlattı. Orada Afrika Araştırma Merkezi’ni kurdu. MEF Üniversitesi’nde ‘uluslararası güvenlik ve strateji’ dersi veren Yalova, ‘Entelektüel Şehirler’ adlı bir kitap yazdı.



Avlu dizinde oynamıştı

Eğitimciliğinin yanısıra mesleği olan avukatlığı da sürdüren Yalova, yönetmen arkadaşı Yüksel Aksu'nun yönettiği Avlu dizisinde de "avukat" rolünde oynamıştı.