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Yüksek Hızlı Tren setlerinin sayısı artıyor

Almanya'dan sipariş edilen 12 Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) 8'i bu ay teslim alındı. 4 YHT setinin de 5 Ekim'den itibaren kademeli olarak teslim alınması planlanıyor.

Sefer ve yolcu sayısı artacak. Seyir süreleri kısalacak. Türkiye'deki yüksek hızlı tren ağı genişliyor. Almanya 12 tren setinin 8’ini Türkiye'ye teslim etti.

2 Eylül’de teslim alınan setlerin dördünün deneme ve tescil çalışmaları tamamlandı.
Trenler, Devlet Demiryoları Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye alındı.
Deneme ve tescil çalışmaları tamamlanan setler önemli bir kapasite artırımı sağlayacak.

Diğer 4 tren setinin ise 5 Ekim'den itibaren kademeli olarak Şubat 2021'e kadar Türkiye’ye ulaştırılması planlanıyor. Toplamda 483 yolcu kapasitesi olan setlerin yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir malzemeden yapıldı. Hizmete alınan setler 8 vagondan oluşuyor. 

Bazı parçaları Türk firmaları tarafından üretilen yeni tren setlerinin devreye alınmasıyla, Ankara-İstanbul arasında ekspres seferler hizmete konulacak. Seyahat süresi 30 dakika kısalacak. Salgın öncesinde 23 bin olan günlük yolcu sayısının 2021 yılında 40 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

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