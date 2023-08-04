Yüksek Askeri Şura’da dikkat çeken isimler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura toplantısı dün yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından Erdoğan tarafından onaylanan kararlarda, bazı isimler ise dikkat çekti.

YAŞ kararları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında koramiralliğe terfi ettirilen tek isim Tümamiral İbrahim Özdem Koçer oldu.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevini yürüten Koçer, FETÖ'nün kumpas davaları kapsamında yargılanan isimler arasında yer almıştı.

Türk donanmasının Mavi Vatan'ın korunmasında üstlendiği önemli görevler sırasında Donanma Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Tuğamiral İsmail Güldoğan tümamiralliğe terfi ederken, uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk de tuğamiral olan isimler arasında bulundu.

"Yuvaya dönen" isimlere terfi

Hava Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe terfi eden tek isim Korgeneral İsmail Güneykaya oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığının terör hedeflerine yönelik yoğun harekatlarının olduğu dönemde kurmay başkanlığı görevini yürüten Güneykaya, son olarak Hava Eğitim Komutanlığı görevini yerine getiriyordu.

FETÖ baskıları sonucu TSK'den ayrılan, sonrasında "yuvaya dönüş" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına dönen isimlerden Tuğgeneral Hayrettin Koca tümgeneralliğe, albaylar Ali Kamil Taşlıcalı ve Levent Eğren tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Bordo berelilere uzatma

YAŞ kararları kapsamında görev süresi bir yıl uzatılan generallerin arasında iki önemli isim de yer aldı. Son dönemdeki terörle mücadele operasyonlarında başarılı görevleri yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığının komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ile FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığının FETÖ'cülerden temizlenmesini de sağlayan isimler arasında bulunan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Köksal'ın görev süreleri bir sene uzatıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinin bulunduğu masada Türkiye'yi temsil eden isim olarak dikkati çeken, sonrasında NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı olarak görevlendirilen Tümgeneral Göksel Kahya da görev suresi uzatılan isimler arasında yer aldı.

5 yıl hapisten sonra tuğamiralliğe

FETÖ'nün "Poyrazköy" kumpas davasında ceza alan ve 5 sene hapis yattıktan sonra yeniden üniformasına kavuşan SAT Özel İhtisaslı Deniz Komandosu Deniz Albay Eren Günay da tuğamiralliğe terfi eden isimler arasında yer aldı.

Kumpas mağduru "Kardak kahramanlarından" SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'nin görev süresi uzatılırken, bir diğer isim Tuğgeneral Mustafa Turhan Ecevit, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi.