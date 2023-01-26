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YSK'nın yeni başkanı seçildi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.

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