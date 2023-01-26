AjansHaber.com.tr Gündem YSK'nın yeni başkanı seçildi YSK'nın yeni başkanı seçildi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi. 26 Ocak 2023 15:40 Son Güncelleme: 26 Ocak 2023 15:48 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi. (Detaylar geliyor) ahmet yener ahmet yener kimdir ysk başkanı Yorumlar Çok Okunan Haberler Orman yakan terörist için istenen ceza belli oldu Motorine zam geliyor! EYT, Meclis’te imzaya açıldı! Kan donduran olayda yeni gelişmeler! Kaya: “Bu artış değil, vatandaşa zulüm” Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi Bakan Nebati'den yapılandırma müjdesi!
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