YSK'dan son dakika seçim ve sandık açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 09.45 itibarıyla sistemimize gelen verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurt içi sandık sayısı 192 bin 214 olup, 9.45 itibarıyla 192 bin 187 açılmış olup şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurt dışında 1529 açılmayan sandık vardır. " dedi.

Bu tabloya göre oy oranları şu şekildedir:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 49,40

Kemal Kılıçdaroğlu: 44,96

Sinan Oğan: 5,2

Muharrem İnce: 0,44