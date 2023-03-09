YSK'dan "parmak boyası" kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti’nin seçimde “parmak boyası uygulansın” talebiyle ilgili kararını verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin seçimde "parmak boyası uygulansın" talebiyle ilgili kararını verdi. İYİ Parti temsilcisi Öztürk, YSK'nın yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti.
İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nın, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi.
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