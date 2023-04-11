YSK'dan HDP kararı: Temsilci bulunduramayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) MHP’nin HDP başvurusu hakkında kararını verdi. YSK'nın kararına göre Yeşil Sol Parti listelerinden girecek olan HDP sandık kurullarında temsilci bulunduramayacak.

HDP yerine MHP sandıkta olacak

Siyasi Partiler Yasasına göre, son genel seçimde ilk 5 sırada bulunan siyasi partilerin temsilcileri sandık kurullarında görev alabiliyor. İlk beş her seçim çevresinde ayrı belirleniyor. Yurtdışı Seçim Kurulu ise tek seçim çevresi olarak kabul ediliyor. Ülke genelinde son seçimde ilk üçü paylaşan siyasi partiler yurtdışı sandık kurullarında görev alabiliyor. 24 Haziran 2018 Genel Seçimi'nde, AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaştığı için yurtdışı sandık kurullarında da bu partiler üye bulundurabiliyordu. Ancak YSK’nin kararı sonrası yurtdışı sandık kurullarında HDP’nin yerine, dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.