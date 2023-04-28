YSK'dan geçersiz oy uyarısı! Oylar hangi hallerde geçersiz sayılıyor?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağına ilişkin seçmenleri uyardı. Peki oylar hangi durumlar da geçersiz oluyor?
Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenleri seçimde oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağına ilişkin seçmenleri uyardı.
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Evet/Tecih mührü basılmayan oy pusulaları geçersiz sayılacak. Milletvekili seçimi için verilen oy pusulasında farklı ittifakta yer alan partilere mühür basıldığında verilen oy kabul edilmeyecek.
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Kullanılan oy bir İttifak partisine verilmişse İttifakta yer almayan bir partiye daha mühür basılmışsa da geçersiz sayılacak.
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Pusulanın yırtılması veya koparılması durumunda oy kabul edilmeyecek.
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