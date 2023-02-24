YSK'dan emsal “Deprem” kararı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan 2023 Genel Seçimlerinin ertelenmesini gündeme geldi. Siyasi parti temsilcileri arasında tartışma konusu olan seçim ertelenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu, bir emsal karar verdi.

Konuya ilişkin basına bir açıklama yapan CHP'li YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "Erteleme kararını TBMM alır" derken YSK'nın İYİ Partili temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk ise "Kanun, YSK’ye ertelemeye yönelik görev veya yetki atfetmemiş" dedi.

YSK’nin dünkü toplantısında Elazığ 2. İlçe Seçim Kurulu’nun Güneykent Mahallesi muhtarlık seçiminin deprem nedeniyle ertelenip ertelenemeyeceğine yönelik sorusuna, “Belirlenen tarihte seçimin yapılması gerektiği” şeklinde karar verildi.

YSK’nın CHP temsilcisi Yakupoğlu, anayasanın “Seçimlerin genel yönetim ve denetimi” başlıklı 79. maddesine işaret ederek, “YSK’nin böyle bir yetkisi yok. Bunu artık tar Genel Seçimlerin tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Anayasanın 79. maddesi son derece açık. Onun ötesinde erteleme kararını TBMM alır. Şartları da belli. Bunun dışında yapılan tüm yorumlar zorlama yorumlardır; anayasanın üstüne çıkan, onu yok sayan yorumlardır” dedi.

Sandıklar birleştirilebilir

Seçmen kütüklerinin her şart altında oluşturulacağını ifade eden Yakupoğlu, şöyle devam etti:

“2015’te terör nedeniyle uygulanan sandık taşıma ve birleştirme kararları vardı. Bu kararları 2018’de kanun hükmü haline getirdiler. Bir il içinde, yani seçim çevresinde valinin ya da il seçim kurulu başkanının talebi üzerine sandıklar bir başka mahalleye taşınabilir. Birden çok mahallenin sandıkları birleştirilebilir. Bu imkan da var. 6 Nisan 2023’te yürürlüğe girecek olan 298 sayılı kanunun 36. maddesinde de ‘Hiçbir seçmen oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz’ diyor. Bir seçmenin adresi kapalı dahi olsa, yani seçmen listesine kaydedilemeyecek durumda olsa bile en son kayıtlı bulunduğu adres bilgileri çerçevesinde seçmen olarak kaydı yapılır.”

Seçmen kütüklerinde sorun olmaz

İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk ise seçmen kütüğünün oluşumunda sorun yaşanmasının mümkün olmadığını, seçmen kütüklerinin elektronik ortamda bulunduğunu söyledi.

Öztürk, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“6 Nisan 2022’de yapılan yasa değişikliği var. Adresi olmayan kişilere ilişkin ‘Eski adreslerinde, bir önceki geçerli adreslerinde oy kullanılır’ deniyor. Bu nedenle YSK’nin ‘Seçmen kütüğüne dayalı olarak bunları oluşturamıyorum’ deme şansı yok. Zaten seçim takvimi açıklanmadan YSK’nin görüş verme ihtimali de yok. Seçimlerin ertelenmesine yönelik YSK’nin alabileceği herhangi bir karar yok. YSK’nin görevi seçim ilanıyla başlar. Seçim ilanına kadar YSK’nin yapacağı bir şey yok. Kanun, YSK’ye ertelemeye yönelik görev veya yetki atfetmemiş.”

Emsal karardır

YSK’nın bu kararını sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk; 23 Şubat 2023 tarihinde yapılan toplantıda “Elazığ 2. İlçe Seçim Kurulu’nun Güneykent mahallesi muhtarlık seçiminin deprem nedeniyle ertelenip ertelenemeyeceğine yönelik sorusuna ‘belirlenen tarihte seçimin yapılması gerektiği’ şeklinde karar verdiğini” açıkladı. Öztürk, bunun aynı zamanda bir emsal karar olduğunu da ifade etti.