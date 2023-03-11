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YSK, seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma yapılacağını bildirdi.

Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz." diye konuştu.

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