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YSK, Cem Uzan'ın adaylık başvurusunu reddetti!

YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunan Cem Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'ın başvurularını reddetti.

YSK, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuruda bulunan Cem Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'ın başvurularını reddetti. 

Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi.

Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi.

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