YSK Başkanı Yener'den yayın yasağı açıklaması!

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre sabah saatlerinden itibaren başlayan oy verme işlemi 17:00’de sona erdi.

YAYIN YASAKLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Seçimde 34 siyasi partinin yarıştığı 207 bin 848 sandıkta 64 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz tamamlanmıştır. Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri için veri akışı devam etmektedir. YSK siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağı konusunu değerlendirecek."