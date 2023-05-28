YSK Başkanı Yener'den ikinci tur açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız ve problemsiz devam etmektedir. Sonuçların daha erken bir sürede ortaya çıkacağını düşünmekteyiz" açıklamasını yaptı.
YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından satır başları:
Milletimize, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Seçim şu anda sıkıntısız şekilde devam ediyor.
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi, bu seçimde sadece Cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken belli olacağını düşünüyoruz.
Saat 17.00'de kurul ile toplantı yapacağız. Kurul yasağın saat kaçta kaldırılacağını belirleyecek. Yasak daha erken kaldırılırsa televizyonlar daha erken yayına geçebilir. Karar çıktıktan sonra sizinle paylaşacağız.
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