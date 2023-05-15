YSK Başkanı Yener'den açıklama!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, seçime ilişkin son verileri açıkladı.

Yener, “An itibariyle yurtiçinde açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurtdışında yüzde 30.8, genel açılan sandık oranı ise yüzde 87.13.” diye konuştu.

Ahmet Yener, yurt dışından gelen oyların sayımında gecikme olmasının normal olduğunu da açıkladı.

Seçimlere katılım oranı belli oldu

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre; Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri'nde katılım oranı belli oldu. Buna göre seçime katılım oranı yüzde 86,3 oldu.