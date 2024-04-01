YSK Başkanı Yener, seçime katılım oranını açıkladı

ürkiye, önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerini 31 Mart'ta sandıklara giderek belirledi.

Yener, Kurul üyeleriyle YSK'de düzenlediği basın toplantısında, dünkü Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimi sürecinin devam ettiğini kaydederken; seçime katılım oranına ilişkin bilgi verdi.

Seçimlere 34 siyasi partinin katıldığını belirten Yener, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenle seçimlere gidildiğini söyledi.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasından satır başları şu şekilde;

"Üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içinde sonuçlanmıştır. Merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, personellerimize, sandık görevlilerine, görev alanlara, güvenlik güçlerine, siyasi partilere, basın mensuplarına ve Türk milletine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 78,11

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,95 olup, katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup, katılım oranı yüzde 78,5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,97 olup, katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir.

Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli Belediye Başkanlığında; CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, YRP 37 ilçe kazandı.

TUTUNAKLAR NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Seçim takvimi işlemeye devam etmektedir. Kesin sonuçların ilanıyla birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır."