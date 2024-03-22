YRP, Erbakan'ın 25 yıllık yol arkadaşını disipline sevk etti!

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Eski Başbakan ve "Milli Görüş" Lideri Necmettin Erbakan'ın 25 yıl boyunca korumalığını yapan ve Erbakan'ın yıllarca konuşulan abdest fotoğrafındaki isim olan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, Murat Kurum hakkındaki ifadeleri nedeniyle disipline sevk edildi.

Akyüz, birkaç gün önce Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "Necmettin Erbakan İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Kurum 'Biz de Erbakan hocanın talebeleriyiz.' diyor. Genel Başkanımız Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam" ifadelerini kullanmıştı.

Akyüz'ün açıklamalarının ardından Yeniden Refah Partisi'nden jet hızında bir açıklama geldi. 25 yıllık "Milli Görüş" geleneğinin her alanında görev yapan Akyüz'ün partinin Yüksek Disiplşn Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"MKYK üyemiz Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansı’na verdiği bir demeçte parti disiplinini yok sayan, görev ve yetki sınırlarını aşan, partimizin çizgisiyle uyumlu olmayan açıklamalarda bulunması sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Yeniden Refah Partimiz dün olduğu gibi bugün de Milli Görüş çizgisinde yoluna devam etmektedir ve partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’dür. İstanbul teşkilatlarımız da Sayın Altınöz ile omuz omuza, İstanbul’da Milli Görüş Belediyeciliği dönemini yeniden başlatmak için mücadelesine devam etmektedir."

Parti yönetiminin tavrından son derecede rahatsız olduğu öğrenilen Akyüz'ün disiplin kararını beklemeden istifayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında.