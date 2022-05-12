YPG/PKK'lı teröristlerden Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırı
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda maddi zarar meydana geldi.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin batısındaki Şeale bölgesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristler, Bab ilçe merkezine çoklu roketatarlarla saldırdı.
Roketler, sivillerin yoğun olarak yaşadığı Cehcah Bulvarı çevresine isabet etti.
Saldırılarda sivillere zarar gelmezken maddi zayiat meydana geldi.
Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.
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