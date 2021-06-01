YPG'li teröristler kendilerini protesto edenlere ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK’nın 2016 yılından bu yana işgalindeki Fırat Nehri’nin batı yakasında bulunan Münbiç’te halk, çocuklarının zorla silah altına alınmasını istemiyor.

Bu sebeple yüzde 99’u Arap olan Münbiç’teki ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına almak amacıyla alıkoyan örgütü protesto etmek için bir araya geldi.

Menbiç'e bağlı Avn Dedet, Kersanli, Hüdhüd ve Hacer Ebyaz köylerinde terör örgütü PKK/YPG zulmüne karşı halk sokaklara inerek protesto gösterileri düzenledi.



🔹Teröristler, protesto gösterilerine katılan halka ateş açtı.

-@BirDertliKul1- pic.twitter.com/lJWxHCpdCE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 31, 2021



YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep yolu üzerindeki YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe verdi.

Halk, gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkeklere bir yıl civarında sürelerle, sözde zorunlu askerlik uygulaması dayatıyor. Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.