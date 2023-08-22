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Yozgat'ta feci kaza: Kamyonun freni patladı 8 araca çarptı!

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde freni patlayan kamyonun park halindeki ve trafik ışıklarında bekleyen 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ayanoğlu Mahallesi Nato Yolu Hastane Kavşağı'nda freni patlayan İ.K. yönetimindeki 51 ADB 088 plakalı kamyon, park halindeki ve trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarparak durabildi.

Kazada kamyon şoförü ile DE 717 VB yabancı plakalı otomobildeki S.K. ve T.Ü. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kamyon ve 8 araçta hasar oluştu.

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