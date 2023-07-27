Yozgatlılara havalimanı müjdesi!

Yozgat merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımı süren havalimanı tamamlandığında Yozgat merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illere de hizmet sunacak.

Çalışmalarda sona gelindi

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve Belediye Başkanı Celal Köse, havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akgül, gazetecilere, uçak pistiyle altyapı çalışmalarının yüzde 95 tamamlandığını söyledi.

"Önümüzdeki sene Yozgatlı vatandaşlarımıza hediye edeceğiz"

Üstyapı ihalesinin yapıldığını ve ağırlığın o yöne verileceğini ifade eden Akgül, "Terminal binası, kule ve diğer üst yapılar yapılacak. İnşallah önümüzdeki sene içinde de diğer kısımlar tamamlanarak havalimanımızı Yozgat'ımıza hediye edeceğiz." dedi.

Akgül, Yozgat'a son 20 yıl içinde büyük hizmetler yapıldığına değinerek, "Havaalanımız, organize sanayi bölgemiz bu çalışmalarının tamamlayıcı kısımları olacak. Hizmet bitmez, hizmetler devam edecek. Havalimanımız ilimize hayırlı olsun." diye konuştu.