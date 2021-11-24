Yozgat'ı rafting heyecanı sardı

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde inşası süren yapay parkurda 28 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Türkiye Rafting Şampiyonası'nı yapmayı planladıklarını söyledi.

Yardımcı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Çekerek Irmağı'na yapılacak rafting parkurunda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Projede 700 metre sportif parkur ve 2 bin 500 metre turizm parkuru bulunduğunu aktaran Yardımcı, "Burada çalışmaları bir an önce tamamlayarak 28 Haziran-3 Temmuz arasında rafting şampiyonası düzenlemek istiyoruz. Projede ayrıca 'Sportif Amaçlı Kamp Eğitim Merkezi', konaklama alanları, dinlenme alanları yer almaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de bu tür yapay rafting parkurunun ilk defa Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yapıldığını anlatan Yardımcı, "Son yıllarda dünya genelinde rafting sporuna ve turizmine olan ilgi hızla artmaktadır. Birçok yerde sportif kamp merkezleri var ve bu çok büyük bir ekonomi. Biz de ülke olarak bu ekonomiden büyük bir pay almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yardımcı, suyu her yönüyle kontrol altına alarak, bölgedeki çocukları suyla tanıştırmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Burası sadece Yozgat için değil ülkemiz için de önemli bir projedir. Doğu ve Güneydoğu illerimizden sporcularımızı burada kampa alarak onları birbiriyle tanıştırmak, kaynaştırmak istiyoruz. Yine uluslararası kamp eğitim merkezi olarak da düşünüyoruz ve buraya yurt dışından da sporcuları getirmeyi hedefliyoruz. Sportif eğitim kamplarıyla sporcular gelecek, burada eğitim alacak. Burası Yozgat'ın ve bölgenin turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır. Projeye büyük destek sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum."