Yozgat ve Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi!

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı otobüs devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs kontrolden çıktı

Sivas'tan Ankara'ya giden Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü ise; E-88 kara yolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.