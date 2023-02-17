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Youtube'un CEO'sundan istifa haberi

Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu olan YouTube’ın CEO’su Susan Wojcicki istifa etti.

Google’ın ilk çalışanlarından biri olan ve dünyaca ünlü çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, istifa ettiğini söyledi.

54 yaşındaki Wojcicki'nin yerini yardımcısı Neal Mohan alacağı açıklandı.

Wojcicki e-postada, "aile, sağlık ve kişisel projelere" odaklanacağını ve Alphabet'te danışmanlık rolü üstlenmeyi planladığını söyledi.

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