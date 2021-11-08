Youtuber Orkun Işıtmak'ın 'kreş' videosuna tepki yağdı

YouTube kanalında yayınladığı videolarla ünlü olan Orkun Işıtmak, son içeriği ile tepkilerin hedefinde yer aldı. "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınlayan Işıtmak, burada çocuklarla birlikte çekim yaptı. Orkun Işıtmak'ın çocuklarla kurduğu iletişim ve sarf ettiği bazı ifadeler tepkilere neden oldu.

‘İNŞALLAH ISIRILMAM’

Sosyal medyada gündem olan videoda, çocukların yüzlerinin açık olmasına tepki gösterilirken, bir diğer eleştirilen kısım ise miniklerin ağladığı anlar oldu. Işıtmak'ın "İnşallah ısırılmam tetanoz aşımı da yaptırdım" sözleri, çocukların tuvaletteyken bile videoya alınması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bebeklerle ve gençlerle iyi anlaştığını söyleyen ancak 3 yaş grubu çocuklarla arasının iyi olmadığını ifade eden Işıtmak videoda, "Yeni öğretmeniniz benim, diğer öğretmeniniz kaçtı bakalım ben ne kadar dayanabileceğim, bir gün dayanabilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

ORKUN IŞITMAK’TAN SQUID GAME GÖNDERMESİ

Videodaki çocuklardan birinin "Ben annemi istiyorum" diye ağlaması üzerine, Işıtmak'ın "Daha iki dakika oldu bir kişi kaybettik. Arkadaşlar Squid Game oynamıyoruz, kişi sayımız azalarak gitmeyecek." demesi dikkat çekti.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Anaokulundan paylaşılan iki videonun birinde, son günlerin popüler dizisi Squid Game'e gönderme yapıldı. Dizi müziğinin eşlik ettiği anlarda çocukların ağladığı anlara yer verildi. Bu görüntüler #OrkunIşıtmakHaddiniBil etiketi ile Twitter'da gündem oldu.

‘AİLELERDEN İZİN ALDIK’

Gelen tepkiler sonrası yazılı açıklama yapan Işıtmak ise videonun altına şu notu düştü:

"Video özelinde bazı Instagram hesapları bot hesaplarla Twitter üzerinden bu video hakkında saldırı başlatmışlar. Öncelikle video çekimi öncesi okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı. Her zaman çocuklarımız dahil herkese iyi örnek olmaya çalıştım. 2 tane akılsız Instagram hesabının takipçilerine 'SALDIRIIN' demesiyle bu durum değişmeyecek. Bu şahısların paylaşımları sonrasında videoyu farklı farklı öğretmenlere, avukatlara, psikologlara, psikiyatr ve pedegoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi. Ayrıca Twitter'da yoğun bir şekilde paylaşılan Youtube Shorts videosu, Squid Game özelinde yapılan bir uyarlamadan ibarettir. Videonun tamamı değildir.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK’

Toplumu haksız yere galeyana getirdikleri, beni ve anaokulunu kapattırmakla tehdit ettikleri, hakkımda sosyal medyada "karalama" kampanyası başlattıkları için bu troll grup hakkında tek tek suç duyurusunda bulunduk. Peşlerini bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz. Videoyu izlemeden yorum yapmayın, kimsenin de hakkını yemeyin!"