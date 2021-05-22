YouTube’dan flaş karar! Tüm videolara reklam koyacak

Dünyada en çok ziyaret edilen ve 2,3 milyar kullanıcıya sahip olan video paylaşım sitesi YouTube, tüm video içeriklerine reklam koyma kararı aldı.

GELİR KÜÇÜK İÇERİK ÜRETİCİLERİYLA PAYLAŞILMAYACAK

Yayınlanan yeni hizmet şartları kapsamında videolara koyulan reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı bildirildi.

YouTube’dan yapılan açıklamada, "YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir" denildi.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ ENDİŞELİ

Sosyal medya içerik üreticileri, bu kararın abone kazanmaya çalışan içerik üreticilerinin büyümesini limitleyeceği konusunda endişe duyduklarını belirtti. YouTube’un söz konusu yeni hizmet kararının 1 Haziran 2021’de yürürlüğe gireceği açıklandı.