YouTube Shorts para kazanma özelliğini açtı!

Youtube, kısa video içerik üretimini teşvik etmek amacıyla YouTube Shorts Fonu’nun Türkiye’de kullanıma sunulduğunu açıkladı. YouTube Shorts, tıpkı TikTok ve Instagram Reels gibi kısa süreli ve dikey formatta videoların paylaşıldığı bir YouTube platformu.

ABD ve Avrupa'da Mayıs ayından beri kullanılan YouTube Shorts fonu ile aylık 100 milyon dolarlık kazanç dağıtılıyor. Türkiye’deki içerik üreticileri de bugünden itibaren yaratıcı ve özgün Shorts videolarından para kazanabilecek.

YouTube'un, TikTok'a rakip olarak konumlandırdığı YouTube Shorts, içerik üreticilerinin ve sanatçıların reklamdan ücretli dijital ürünlere, ticari ürünlerden markalı içeriklere kadar, YouTube üzerinde ürettikleri içeriklerden gelir elde edebilecekleri yeni bir araç olarak hayata geçirildi.

Fondan yararlanabilmek için, kanalın YouTube Topluluk Kuralları’na, telif hakkı kurallarına ve ödeme politikalarına uygun olması ve içerik üreticisinin kanalına son 180 gün içinde en az bir adet formata uygun Shorts videosu yüklemiş olmalası gerekiyor.