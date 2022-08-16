YouTube en büyük dolandırıcılıklardan birine sahne oldu

YouTube‘da başkalarının yüklediği müziklerin kendinize ait olduğunu iddia edip telif ücretlerinin toplanabildiğini biliyor muydunuz? Birçok müzik sanatçısının telif haklarının YouTube üzerinden yıllardır bu şekilde çalındığı ortaya çıktı.

23 milyon dolarlık telif dolandırıcılığı!

Her şey, Jose “Chenel” Medina Teran ve Webster Batista tarafından kurulan MediaMuv adlı medya şirketi ile başlıyor. Çeşitli Latin müzik şarkılarının ve bestelerinin haklarına sahip olduklarını iddia eden şirket, 2017’den bu yana toplamda 50 binden fazla telif hakkına sahip olduğunu iddia ediyor.

Bu telif haklarını talep etmesi ve YouTube’un Content ID sistemi aracılığıyla telif ücretlerini toplaması için, MediaMuv’un YouTube’un CMS ve Content ID araçlarına erişimi olan ve sanatçıların dijital telif haklarını yönetmesine yardımcı olan bir üçüncü taraf şirket olan AdRev ile ortak olması gerekiyordu.

MediaMuv, şarkıların kendilerine ait olduğunu kanıtlamak için sahte belge oluşturduğu ve AdRev’e bu evrakları gönderdiği belirtiliyor. Bu dakikadan sonra ise AdRev, MediaMuv’un telif ücreti toplamasına yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda Terana ve Batista’ya YouTube’un CMS’sine doğrudan erişim sağlayarak telif haklarını kendi başlarına talep edebilmelerini sağladı.

Teran ve Batista’nın dört yıllık telif hakkı soygunu, IRS’den gelen bir soruşturmanın ardından geçen yılın sonlarında ortaya çıktı. İkili toplamda 30 komplo, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla yargılanıyor.

Duruşması Kasım’da olna Teran suçsuz olduğunu savunuyor. Öte yandan Batista ise soruşturma hakkında iş birliğine gitti. Sonuç olarak, Batista, planlarını nasıl uyguladıklarının detaylarını yetkililerle paylaştı. Duruşmanın sonucu merakla beklenirken, dolandırıcılığın boyutunun ise 23 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

Birçok içerik oluşturucusunun bunun gibi benzer olaylar yaşadığı ifade ediliyor. YouTube’un içerik oluşturuculara yardımcı olmayı amaçlayan Content ID sistemi, kendilerine ait olmayan içerikten para kazanmak için kötü niyetli kişiler tarafından çokça kullanılır hâle geldi. Bunun en güzel örneği ise MediaMuv’un 23 milyon dolarlık telif dolandırıcılığı oldu.

Peki siz YouTube üzerinde yaşanan bu telif dolandırıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.