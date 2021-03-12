YouTube COVID-19 aşıları hakkındaki 30 bin videoyu daha kaldırdı

YouTube, COVID-19 konusunda yanlış bilgilendirmeyi önlemek amacıyla atılımlarına devam ediyor. Son olarak Şubat'tan bu yana toplamda 30 binden fazla videonun kaldırıldığı açıklandı.

Facebook, Twitter ve Instagram gibi milyarlarca kullanıcıya erişen platformlar, COVID-19 veya aşılamasüreciylealakalı yanlış bilgilerin önüne geçmek için çalışmaya devam ediyor. Son olarak YouTube da benzer bir düzenleme yaparak COVID-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla toplamda 30 bin video sildi.

Şubat'tan bu yana 800 binden fazla video kaldırıldı

YouTube, geçen sene Ekim'denönce daha genel bir koronavirüsbilgilendirmepolitikasına sahipti. Yani aslında özellikle aşı sürecini kapsayan detayları içermiyordu. Ancak Şubat'tan bu yana COVID-19 hakkında toplamda 800 bini aşkın video kaldırılmış durumda.

Ayrıca aşıbulunabilirliğinin artmasıyla birlikte yanlış bilgilendirme konusu daha popüler olmaya başladı. Dolayısıyla kaldırılacak içeriklerin sayısı da önemli oranda arttı.