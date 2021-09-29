YouTube aşı karşıtı tüm videoları yasaklama kararı aldı

Aşı karşıtlarına karşı kritik hamlelerden biri de YouTube'dan geldi.

Reuters'ın Washington Post'a dayandırdığı habere göre, video paylaşım sitesi aşı karşıtı içeriklerin tümünü yasaklama kararı aldı.

Ancak karar koronavirüs aşısıyla sınırlı değil

Kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriklere de izin verilmeyecek.

YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunulan haberde, birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı aktivistleri de yasaklama kararı alındı.