Yontar, bursiyer öğrencilere kolaylık sağlanmalı!

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 1416 sayılı Kanun kapsamında, öğrenim görmek için, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yurtdışına gönderilen bursiyer öğrencilerin döviz üzerinden borçlandırılmaları nedeniyle ciddi sıkıntı içine girdiklerini belirtti.

Yontar, “Özellikle son yıllarda döviz kurlarında meydana gelen aşırı artışlardan dolayı birçok bursiyer öğrenciler, aileleri ve kefilleri ile birlikte milyonlarca liralık borç yükü ile karşı karşıya kalmışlardır. Tahmini olarak 100 Milyon Amerikan Dolarını aşan yaklaşık 1.200 tazminat dosyası bursiyer öğrencilerin ailelerini ve kefillerini mağdur etmektedir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen süre içinde borçlarını ödeyemeyen bursiyer öğrenciler ve kefilleri aleyhine Asliye Hukuk Mahkemelerinde milyonlarca liraları bulan tazminat davaları açıldığından söz eden Yontar “Söz konusu davalara ek olarak yüksek miktarlarda vekâlet ücretleri ve mahkeme masrafları da ekstra yük olmaktadır. Sonuç olarak, bazı projelerde sabit döviz kuru uygulamasına giden hatta belli başlı holdinglerin vergi borçlarını silen iktidar, bursiyer öğrencilere benzer bir kolaylık sağlamalı ve uzlaşma yolunu tercih etmelidir” diyerek bakanlığa birtakım sorular yöneltti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yurtdışına gönderilen bursiyer öğrencilerimizin toplamda kaç tane dava dosyası bulunmaktadır?

Söz konusu dava dosyalarının yaklaşık maddi değeri ne kadardır?

Bursiyer öğrencilerimizin sorunlarının çözülmesi için bakanlığınızca planlanan herhangi bir çalışma var mıdır?

Bursiyer öğrencilerimizin mağduriyetlerin giderilebilmesi ve ödeme şartlarının kolaylaştırmak için kurun sabitlenmesi ve döviz faizi affı gibi konular ne zaman gündeminize alınacaktır?”