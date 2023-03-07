Yönetici kadroların yüzde 40'ı kadın olacak!

İspanya'da Bakanlar Kurulu haftalık olağan toplantısında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı içeren yasa tasarısı kabul edildi.

Tasarı gereği, 250'den fazla işçi çalıştıran ve yıllık en az 50 milyon euro iş hacmine sahip şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadrosunun en az yüzde 40'ının kadın olması garanti altına alınacak.

Tasarıyla en az yüzde 40 kadın zorunluluğu; Bakanlar Kurulu, siyasi partilerin seçim listesi, meslek örgütlerinin yönetim kurulu veya kamuya ait kurumlarca belirlenen jüri üyelerinde de geçerli olacak.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, tasarının Mecliste kabul edilmesi halinde 1 Temmuz 2024'ten itibaren uygulanmaya başlanacağını bildirdi.